34-Jähriger aus Niederkrüchten Erst Diebstahl und Verfolgungsjagd, jetzt U-Haft

Die Verfolgungsjagd hat sich in der Nacht zum Tulpensonntag abgespielt, nachdem bei einem Einbruch in ein Haus an der Hauptstraße in Elmpt Autoschlüssel und ein Wagen gestohlen worden waren. Der Wagen war vom Landeskriminalamt auf der Schulstraße geortet worden und kam einem herbeieilenden Team der Polizei entgegen. Als die Beamten in Zivil den Fahrer stoppen wollten, reagierte dieser aggressiv, zeigte den Polizisten den Mittelfinger und gab Gas. Mit streckenweise mehr als 100 Kilometern pro Stunde raste er durch den Ort, die Polizei folgte. Die Jagd endete in einem Straßengraben im Gewerbegebiet Dam. Die Polizisten konnten den brennenden BMW löschen, doch den Fahrer nicht fassen. Ermittlungen der Kripo, so teilte die Polizei jetzt mit, wiesen jedoch auf einen 34-jährigen Niederkrüchtener hin.