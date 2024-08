Abschied aus Gemeindeverwaltung Niederkrüchten verabschiedet Veteranen in den Ruhestand

Viele Niederkrüchtener kennen Ewald Vander wahrscheinlich unter anderem durch seine langjährige Tätigkeit im Außendienst des Ordnungsamtes. In dieser Rolle werden sie ihn nun nicht mehr treffen. Nach fast 33 Jahren im Dienst der Gemeinde Niederkrüchten hat der 69-Jährige sich in den Ruhestand verabschiedet. Bis 2002 war Vander überall in der Gemeinde unterwegs. Seitdem arbeitete er als Vollziehungsbeamter der Gemeindekasse – und auch in dieser Rolle haben wahrscheinlich einige Niederkrüchtener seine Bekanntschaft gemacht. Bei seiner Arbeit sei er immer darauf bedacht gewesen, auf Menschen einzugehen und gemeinsam Lösungen zu finden, sagt die Gemeindeverwaltung über den in Viersen geborenen gelernten Buchhändler.