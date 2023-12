Maßnahme in Niederkrüchten Gemeinde sichert sich gegen Schäden durch Starkregen ab

Beim Starkregen am 12. September 2023 drang im Bürgertreff über zwei Notausgänge und eine undichte Stelle am Dach Regenwasser in das Gebäude ein. Das Wasser gelangte vor allem in die Sporthalle und zwei Nebenräume. Eine Bautrocknungsfirma begann am 14. September ihre Arbeit. Die Trocknungsgeräte konnten am 2. November abgebaut werden, nachdem die Restfeuchte gemessen wurde. Für die Trocknung entstanden Kosten von 25.000 Euro.