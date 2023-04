Premiere in Niederkrüchten Gemeinde startet Messe für modernes Wohnen

Lohnt sich eine neue Heizung – und wenn ja, welche? Wie kann ich zu Hause Energie sparen? Welche neuen Technologien sind für mich interessant? Wie kann ich mein Heim vor Einbrechern schützen? Auf diese und weitere Fragen will der erste Markt „Niederkrüchten – Zuhause mit Perspektive“ Antworten geben. Er ist geplant für Samstag, 15. April, von 10 bis 15 Uhr in der Niederkrüchtener Begegnungsstätte am Oberkrüchtener Weg 42.