Umweltschutz in Niederkrüchten Gemeinde organisiert Müll-Sammeltag

Achtlos weggeworfener Müll - darüber ärgern sich viele Menschen. Auch wenn laut Gemeinde Niederkrüchten das Bewusstsein für Umwelt- und Klimaschutz wächst, gibt es immer wieder Probleme mit wildem Müll. Um der Vermüllung entgegenzuwirken, lädt die Gemeinde Niederkrüchten für Samstag, 16. März, erneut zur Müllsammelaktion „Niederkrüchten - natürlich sauber mit Perspektive“ ein. An der 19. Auflage können Familien, Vereine und alle teilnehmen, die die Natur schützen und etwas für ein sauberes Niederkrüchten unternehmen wollen. Müllsäcke stellt die Gemeinde bereit, ebenfalls in begrenzter Zahl Arbeitshandschuhe und Zangen. Nach der Sammelaktion lädt Bürgermeister Kalle Wassong von 13 bis 14.30 Uhr zu einer Stärkung am Bauhof, Sohlweg 63 in Niederkrüchten-Dam, ein. Unter allen Sammlerinnen und Sammlern verlost die Gemeinde drei Einkaufsgutscheine „Heimvorteil Westkreis“ im Wert von je 50 Euro.