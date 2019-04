4. und 5. Mai : Niederkrüchten lädt wieder zu Gewerbefest ein

Besonders am Sonntagnachmittag wird es gut voll vor der Bühne am Lindbruchplatz. Foto: Niederkrüchten macht mobil

Niederkrüchten Am 4. Mai findet erneut die Rocknacht statt, einen Tag später gibt es ein buntes Bühnenprogramm und zahlreiche Verkaufsstände. Auch die Geschäfte haben geöffnet.

(se) Der Verein „Niederkrüchten macht mobil“ lädt für Samstag und Sonntag, 4. und 5. Mai, zum Gewerbefest in den Niederkrüchtener Ortskern ein. Bis etwa Mitternacht wird am Samstag bei der Niederkrüchtener Rocknacht gefeiert. Gegen 18 Uhr erfolgt der Fassanstich durch Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos), danach sorgen Coverbands der Musikschule Lucht für Feier-Stimmung.

Um 18.15 Uhr tritt zunächst die Band Lost and Found auf, eine knappe Stunde später ist dann die Nachwuchs-Combo Four.point.One. an der Reihe. Den musikalischen Abschluss des Abends übernimmt ab etwa 20.30 die Band La Vida. Gegen 24 Uhr soll der Abend langsam ausklingen.

Am Sonntag präsentieren dann Aussteller aus Niederkrüchten ihre Angebote. In diesem Jahr beteiligen sich wieder etwa 30 Aussteller am Gewerbefest, die meisten Standinhaber sind Vereinsmitglieder. Neu mit dabei sind auch viele Hobbykünstler aus Niederkrüchten, die dank einer neuen Standgeldordnung ebenfalls vertreten sein können. Auch die hiesigen Geschäfte sind bis 18 Uhr geöffnet.