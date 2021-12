Flucht im Kleinwagen : Geldautomat in Niederkrüchten gesprengt

Geldautomat in Niederkrüchten gesprengt

Viersen Am frühen Mittwochmorgen haben Unbekannte einen Geldautomaten in Niederkrüchten gesprengt. Die Kriminalpolizei kann mit Hilfe von Zeugenaussagen das Fluchtauto beschreiben und bittet um weitere Hinweise.

Lauter Knall an der Hochstraße gegen 01.34 Uhr am Mittwoch: Unbekannte haben einen Geldautomaten in Niederkrüchten gesprengt. Der Automat und die Räumlichkeiten wurden erheblich beschädigt.