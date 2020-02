Vorfall in Niederkrüchten : Unbekannte sprengen Geldautomaten

In Niederkrüchten wurde am Morgen des 16. Februar der Geldautomat der Sparkasse Krefeld gesprengt. Foto: Martin Röse (mrö)

Niederkrüchten In Niederkrüchten ist in der Nacht zu Sonntag der Geldautomat der dortigen Zweigstelle der Sparkasse Krefeld gesprengt worden. Die Täter entkamen unerkannt ohne Beute. Am Gebäude entstand ein hoher Sachschaden.

Wie die Polizei mitteilte, informierte eine Zeugin um 4.07 Uhr am Morgen die Polizeileitstelle in Viersen über ein verdächtiges dunkles Auto – vermutlich ein Audi – mit niederländischem Kennzeichen, das in Höhe der Sparkasse an der Hochstraße abgestellt war. Zwei dunkel gekleidete Personen mit Gesichtsmasken hätten sie vorbeigewinkt. Ihre Fahrt habe sie ohne Beeinträchtigung fortsetzen können.

Zu dem Zeitpunkt war der erste Streifenwagen schon auf dem Weg zu der Filiale – denn um 4.03 Uhr hatte die Alarmanlage angeschlagen. Noch vor dem Streifenwagen erreichte um 4.17 Uhr ein Polizeihubschrauber die Sparkasse, die zu dem Zeitpunkt bereits ein Tatort geworden war: Die Täter hatten das eingeleitete Gas gezündet und den außen am Gebäude angebrachten Geldautomaten gesprengt. Birgit Simon wohnt 30 Meter Luftlinie entfernt, wurde durch die Explosion aus dem Schlaf gerissen. „Das war unglaublich laut“, sagt sie. „Zuerst habe ich an ein Erdbeben gedacht.“ Um 4.19 Uhr erreichte dann auch der Streifenwagen den Einsatzort. Zu dem Zeitpunkt waren die Täter bereits auf der Flucht. „Nach ersten Ermittlungen fuhr das Täterfahrzeug vom Tatort über die Hochstraße in Richtung B221“, erklärte ein Polizeisprecher. „Weitere Hinweise auf das Fahrzeug beziehungsweise die Täter ergaben sich bislang nicht.“

Auch auf dem Parkplatz ist die Zerstörung sichtbar. Foto: Martin Röse (mrö)

Durch die Sprengung sei niemand verletzt worden, so die Polizei. Die Täter flüchteten ohne Geld: Der Geldautomat sei zwar erheblich beschädigt worden, das Geld habe aber nicht entnommen werden können, so der Polizeisprecher. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden, statische Beeinträchtigungen gebe es aber nicht.

Die verglaste Eingangstür wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Martin Röse (mrö)

Am Sonntagmittag ist die Filiale mit dem gesprengten Geldautomaten ein beliebtes Ziel der Einwohner, die sich vor Ort ein Bild der Zerstörung machen: Auf dem Gehsteig liegt noch das Schild „Geldautomat“, liegen einzelne Blechteile. Wo sich der Automat befand, klafft ein Loch in der Backsteinwand. Der eigentlich gläsernen Eingangstür fehlt das Glas; Scherben liegen auf dem Boden. Und selbst an der hinteren Gebäudeseite wurde das Rolltor durch die Wucht der Explosion verbeult. „Meine Güte“, sagt ein Mann, „die haben hier aber ordentlich was angerichtet“. Was ihn freut: „Dass die Täter ohne das Geld flüchten mussten. Außer Spesen ist das hier für die nichts gewesen.“