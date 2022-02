Fachkräftemangel in Niederkrüchten : Mitarbeiter werben für kommunale Jobs

Niederkrüchtens Wirtschaftsförderer Frank Grusen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Ab sofort unternimmt die Gemeinde Niederkrüchten einen neuen Versuch, umkämpfte Bewerber zu überzeugen. Sie setzt dabei verstärkt auf die sozialen Medien.

Mitarbeiter gesucht: So sieht es weiterhin in der Gemeinde Niederkrüchten aus. Dort, wie auch in anderen Rathäusern, fehlen Fachkräfte. Sie fehlen auch für Kitas oder Freizeiteinrichtungen. Nicht nur die Städte und Gemeinden sind davon betroffen, sondern auch der Kreis Viersen selbst als Arbeitgeber. Niederkrüchten unternimmt jetzt einen neuen Versuch, neue Mitarbeiter zu finden.

Neben der klassischen Bewerber-Suche mit Stellenanzeigen in Tageszeitungen und in Online-Portalen nutzt die Gemeindeverwaltung ab sofort das soziale Netzwerk Facebook und Instagram, um sich als potenzieller Arbeitgeber ins Gespräch zu bringen.

Dabei geht es nicht nur um eine simple Stellenausschreibung, erläutert Niederkrüchtens Wirtschaftsförderer Frank Grusen: „Wir stellen unterschiedliche Mitarbeiter aus allen Bereichen der Gemeinde vor.“ Diese werden mit einem Foto gezeigt und beantworten sechs Fragen. Zum einen zu ihrer Arbeit, zum anderen zu ihrer Person. Dabei konnten die Teilnehmer aus einem Pool von Fragen die auswählen, die sie öffentlich beantworten wollten. „Wir haben auch kritische Fragen aufgenommen, etwa die, was die Gemeinde als Arbeitgeber besser machen könnte“, so Grusen.

In der Gemeinde Niederkrüchten sind zurzeit einige Stellen vakant: So wird nicht nur zum schnellstmöglichen Zeitpunkt eine Fachkraft für Fördermittelmanagement gesucht. Auch die Leitung der beiden Gemeindebibliotheken in Niederkrüchten und Schwalmtal ist im Sommer neu zu vergeben, ebenso eine Stelle in der Leitung der OGS oder in der Verwaltung im Kulturbereich. Für andere sei das verfahren bereits abgeschlossen.

Das Problem ist zwar nicht neu, ist für eine kleine Verwaltung wie Niederkrüchten aber schwerer zu lösen als für größere Verwaltungseinheiten in größeren Städten, in denen durch andere Strukturen größere Aufstiegschancen gegeben und auch die Konditionen attraktiver sind.

Frank Grusens Erfahrung: „Gerade spezifische Stellen wie im Bereich Bäder oder in den kommunalen Kindertageseinrichtungen sind in den letzten Jahren schwieriger zu besetzen.“ Auch im Verwaltungsbereich würden, ebenso wie in anderen Branchen, zunehmend Bewerber fehlen. Eine Möglichkeit, um den Fachkräftemangel entgegenzutreten: den Fokus ausdehnen und auch Quereinsteiger einstellen. Zudem müssten die Arbeitsplätze und die -bedingungen attraktiv gestaltet werden.

Und Verwaltungen als Arbeitgeber müssten auch andere Wege als bisher einschlagen. Nur so könnte es ihnen gelingen, die umkämpften Bewerber für sich gewinnen. Deshalb habe man in Niederkrüchten nun diesen neuen Anlauf unternommen.

