Karl-Heinz Wassong im TV Niederkrüchtens Bürgermeister will Geflüchtete notfalls im Ratssaal unterbringen

„Beim Land ist scheinbar immer noch nicht angekommen, dass wir im Krisenmodus sind und kreative Lösungen brauchen“, sagte Wassong. Wenn stattdessen immer neue bürokratische Vorschriften und Anforderungen an den Wohnraum für Geflüchtete kämen, sei man mit Unterbringungsmöglichkeiten in den Kommunen schnell am Ende. 2015 habe das Land NRW noch 80.000 Plätze für Geflüchtete in eigenen Unterkünften gehabt, derzeit seien es nur noch 30.000 Plätze.