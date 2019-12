Feier am Niederkrüchtener Lüsekamp : Gedenken an Deportierte und Kriegsopfer

Erneut wird am 30. Dezember am Lüsekamp wieder der Opfer des NS-Regimes gedacht. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Das „Comité Voettocht 30 December“ organisiert für Montag, 30. Dezember, zum 23. Mal einen Fußmarsch zum Mahnmal am Lüsekamp beim niederländisch-deutschen Grenzübergang Maalbroek/Elmpt. Damit soll an erinnert werden, die dort in der Nacht zum 27. Dezember 1944 von Soldaten der deutschen Wehrmacht erschossen wurden.

Gedacht wird auch der rund 3000 Jungen und Männer aus Roermond, die nach Deutschland deportiert wurden. Da sich der Termin zum 75. Mal jährt, nehmen unter anderem Ina Scharrenbach, NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, und die Bürgermeisterin von Roermond, Rianne Donders-de Leest, an der Feier teil.

Um 11 Uhr beginnt der Marsch an der H. Hartkerk, Msgr. Driessenstraße 4 in Roermond, um 12 Uhr wird ein Kranz am Denkmal „Die vergessenen Kinder von Spik en Maalbroek 1945“ niedergelegt. Um 12.50 Uhr beginnt der Empfang der Gäste im Landhotel Bosrijk Roermond (Fletcher Hotels), Maalbroek 102. Es gibt Kaffee und Gebäck. Um 13.45 beginnt das Gedenken mit Victor Cillekens.

(busch-)