Daheim und bei Nachbarn in Brüggen Niederkrüchtens Politik ist für zwei Bäder-Standorte

Begeisterung stand Niederkrüchtens Lokalpolitikern nicht in die Gesichter geschrieben, als sie jetzt der von der Bäderkommission vorbereiteten Lösung für das Schwimmbad-Problem der Gemeinde und ihrer Nachbarn in Brüggen den Segen erteilten. Dennoch stimmte der Hauptausschuss des Gemeinderates in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dafür, den Traum von einem neuen Bad auf dem Brimges-Gelände zu beenden. Statt eines Neubaus mit einer Kombination aus Hallenbad und Freibad an dieser Stelle sollen die beiden Gemeinden nun zwei Bäder an zwei Standorten gemeinsam betreiben: das aufgrund des Bürgerentscheids zu sanierende Freibad in Niederkrüchten und ein neu zu bauendes Hallenbad in Brüggen.