Haus „Schwalm“ in Overhetfeld Das ist Niederkrüchtens Fünf-Sterne-Ferienhaus

Das Ferienhaus „Schwalm“ in Niederkrüchten Overhetfeld fällt ins Auge – nicht nur von außen betrachtet wegen der Massivholzbauweise. „Nicht selten halten Radfahrer oder Wanderer, die hier vorbeikommen, an oder machen sogar Fotos“, berichtet Eigentümer Frank Willemsen (57). „Manchmal kommt man darüber dann mit den Leuten ins Gespräch, wir bitten sie hin und wieder auch ins Haus oder halten ein Schwätzchen im Garten“, erzählt er. Im Dezember 2023 wurde das luxuriös ausgestattete Blockhaus vom Deutschen Tourismusverband (DTV) zum zweiten Mal in Folge mit fünf Sternen, der bestmöglichen Bewertung, klassifiziert.