Freizeit in Niederkrüchten : Freibad-Liegewiese soll 2022 wieder geöffnet werden

In diesem Sommer konnte die Liegewiese am Freibad wieder zugänglich gemacht werden. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Das Projekt, die Liegewiese am Freibad wieder zu öffnen, war erfolgreich. Doch das weniger gute Sommerwetter hat dazu geführt, dass weniger Besucher kamen als erhofft. Der Förderverein Niederkrüchtener Bäder wünscht sich, auch 2022 die Liegewiese wieder anbieten zu können.

Einen Sommer lang war die Liegewiese am Freibad wieder zugänglich. Die Saison ist zu Ende, das Gelände wurde der Gemeinde inzwischen zurückgegeben. Die Hütte und der Zaun blieben stehen, mit der Hoffnung, die Liegewiese 2022 wieder öffnen zu können. Zuerst will der Förderverein Niederkrüchtener Bäder ein Gespräch mit Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) führen. Auch ein Beschluss der politischen Gremien steht dazu noch aus.

Vereinsvorsitzender Michael Willemse will das gelungene Projekt erst einmal feiern. Für den November sind gleich zwei Partys geplant. Am 13. November wird der Verein die vielen ehrenamtlichen Helfer zu einem Treffen in der Gastronomie des Sportplatzes einladen und dankeschön sagen, es folgt am 20. November ein Sponsorenfest im Gemeindezentrum. Dabei erhalten die zahlreichen Sponsoren ihre Banner zurück. Zu den Sponsoren zählten viele bekannte heimische Betriebe und Unternehmer. Auch der Verein selber erhielt für sein Engagement einen Dankesbrief des Bürgermeisters.

Stadtentwicklung in Mönchengladbach : Theaterpark in Rheydt wird erst 2022 fertig

Eine Bilanz will Willemse erst nach den beiden Treffen ziehen. Auch den weiteren Aktivitäten will er nicht vorgreifen. Der durchwachsene Sommer hat natürlich nicht zu dem erhofften großen Andrang geführt. Die meisten Besucher wurden an den Wochenenden gezählt, von montags bis donnerstags kamen nur vereinzelt Besucher. Eine Erfahrung war auch, dass die Liegewiese bei angebotenen Events immer besser besucht war als sonst. Ob der Verein bei einer gewünschten Wiederholung im nächsten Jahr die Öffnungszeiten einschränkt, ist noch keine beschlossene Sache, aber zu erwarten. Es sei denn, der Sommer im kommenden Jahr ist so überragend, dass etwa in den Schulferien ein Run vieler Kinder und Familien auf die Liegewiese einsetzt.