Schützen in Niederkrüchten : Frauen können jetzt Mitglied werden

Schützen in Niederkrüchten

Ein Bild vor der Corona-Zeit: Bei den Ehrungen der Schützen in Niederkrüchten-Heyen waren die Männer unter sich. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten 143 Jahre nach Gründung der St.-Hubertus-Bruderschaft wurde der Begriff „Männer“ aus der Satzung gestrichen. Die Satzungsänderung wurde einstimmig beschlossen.

143 Jahre nach ihrer Gründung hat die St.-Hubertus Schützenbruderschaft Heyen 1878 eine historische Entscheidung getroffen. Bei der Mitgliederversammlung wurde beantragt, die Bruderschaft für alle zu öffnen, die sich im Rahmen des Brauchtums „für Glaube, Sitte und Heimat“ einsetzen wollen und entsprechend den Begriff „Männer“ aus der Satzung zu streichen. Die entsprechende Satzungsänderung wurde einstimmig beschlossen. „Damit erhalten nun auch endlich weibliche Mitglieder den Status in der Schützenbruderschaft, der ihnen aufgrund ihres Einsatzes für die Interessen der Bruderschaft bereits seit Jahrzehnten zusteht“, sagt Heinz-Willi Mevissen von der Bruderschaft.

Nach einer langen Zeit des coronabedingten Stillstands und herber Verluste trafen sich die Schützen der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft jetzt zur Jahreshauptversammlung. Nachdem zwei Mitglieder des Vorstandes, der 1. Vorsitzende Klemens Willms und der 2. Kassierer Harald Kühn, die Corona-Zeit nicht lebend überstanden haben, standen Neuwahlen an. Auch der 1. Schriftführer, H.W. Mewissen, stand nach 26 Jahren Vorstandsarbeit nicht mehr zur Wahl. Die Gelegenheit, das Vorstandsteam kräftig zu verjüngen und zukunftsfähig zu gestalten, wurde von den Schützen wahrgenommen. So wurde Frank Linskens zum 1. Vorsitzenden, Jan Peters zum stellvertretenden Vorsitzenden, Rudi Deilen zum 1. Kassierer, David Stroetges zum 2. Kassierer und Mario Hartmann zum 1. Schriftführer gewählt. Die Schützenbruderschaft ist überzeugt, mit diesem Vorstand eine gute Mischung aus Erfahrung und Aufbruchs-Tatendrang gefunden zu haben.

Um den Start in eine Nach-Corona-Zeit auch nach außen zu dokumentieren, bereitet die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft noch in diesem Dezember eine 2G-Veranstaltung, den „Nikolausrock“ mit der Band Booster, in der Begegnungsstätte Niederkrüchten vor.