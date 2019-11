Straelen/Niederkrüchten : Niederkrüchtenerin bei Unfall schwer verletzt

Straelen/Niederkrüchten Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn.

Eine 64-jährige Autofahrerin aus Niederkrüchten ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Straelen schwer verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr war die Niederkrüchtenerin auf der Leuther Landstraße in Herongen auf die Gegenfahrbahn geraten, stieß dort mit dem Wagen eines 54-Jährigen aus Kalkar zusammen. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.