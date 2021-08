Niederkrüchten reagiert : Wo gibt es Probleme bei Starkregen?

Niederkrüchten Die Gemeindeverwaltung Niederkrüchten reagiert auf einzelne Probleme bei den jüngsten starken Regenfällen: Sie hat jetzt dafür eine extra E-Mail-Adresse eingerichtet.

(hb) Niederkrüchten blieb aktuell bei den Starkregenvorfällen von schwerwiegenden Überschwemmungen verschont. Dennoch entstanden an einigen Stellen Probleme nach den enormen Niederschlägen. Große Abflussmengen von höher gelegenen Grundstücken, überlastete Straßenabläufe und andere Ursachen führten teils zu Rückstau von großen Niederschlagswassermengen, die nicht immer optimal ablaufen konnten. Vereinzelt traten Probleme auch an Stellen auf, an denen es bisher nicht zu erwarten war.