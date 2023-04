Alarm in Niederkrüchten Feuerwehr löscht Brand in Flüchtlingsunterkuft

In der Nacht von Montag, 3. April, auf Dienstag, 4. April, sind Feuerwehr und Polizei gegen 3.45 Uhr alarmiert worden, weil es im Keller des derzeit als Unterkunft für Flüchtlinge genutzten Bürgerhauses in Elmpt, zu Rauchentwicklung gekommen war. Die Feuerwehrkräfte löschten trockenes Laub, das in einem Kellerlichtschacht brannte.