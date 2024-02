Stromkästen aufgehebelt Brandstiftung auf Feld in Niederkrüchten

Die Täter müssen zwischen Montag, 26. Februar, 7 Uhr, und dem Morgen des folgenden Tages gekommen sein: Denn am Dienstag gegen 7 Uhr stellte ein Landwirt fest, dass Unbekannte auf einem seiner Felder in der Boscherheide bei Oberkrüchten zwei dort stehende Stromkästen aufgehebelt hatten. Von dort aus wird die Bewässerungsanlage für das Feld mit Strom versorgt. In einem der beiden Kästen legte der Unbekannte oder legten die Unbekannten anschließend Feuer.