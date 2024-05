Brauchtum in Niederkrüchten „Kirmes light“ – Schützenfest ohne Schützenkönig

Am Freitag, 31. Mai, folgt nach der Gefallenenehrung bei Fackelschein am Friedhof in Begleitung der Amazing Piperazzi (20.30 Uhr) der Abendschoppen. Am Samstag, 1. Juni, ab 19.30 Uhr, feiern die Niederkrüchtener mit Freunden. Für Sonntag, 2. Juni, ist um 12 Uhr Schluppenball vorgesehen; um 15 Uhr dann Vogelschuss an der Begegnungsstätte.