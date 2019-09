Niederkrüchten : In Niederkrüchten fehlen Wohnungen

Niederkrüchten Die Gemeinde muss nach Prognosen 65 Asylbewerber und 110 Geflüchtete aufnehmen. Für sie fehlen ebenso kleine Wohnungen wie für Ältere, Singles oder Paare. Diese Lücke sollen Bauprojekte in der gesamten Gemeinde schließen.

Die Gemeinde Niederkrüchten steht vor großen Herausforderungen. „Wir müssen jetzt handeln“, sagte Niederkrüchtens Verwaltungschef Kalle Wassong (parteilos) bei einem Bürgerdialog zur Bebauung Ulmenstraße/Erkelenzer Straße. Zwar gebe es im gesamten Gemeindegebiet ausreichend Einfamilienhäuser. Wer aber als Single, Alleinerziehender, junges Paar oder Älterer eine kleine Wohnung sucht, der tut das oft vergebens. Und dieses Problem wird sich Wassong zufolge noch verschärfen, wenn das ehemalige Gelände des britischen Militärflughafens entwickelt werde. Dann fehle neben kleinen Wohnungen auch die passende Infrastruktur. „Das ist eine gemeinsame Aufgabe“, appellierte Wassong in der voll besetzten Begegnungsstätte am Oberkrüchtener Weg.

Mehrfamilienhäuser Die Gemeinde will steuern, dass diese aufgeteilt werden in frei vermarktbare, Sozialwohnungen und solche für Geflüchtete.

„Es ist unsere Aufgabe, diese Menschen zu integrieren“, betonte der Bürgermeister. Verwaltung und Politiker wollen deshalb eine gemeinsame Route einschlagen: Asylbewerber sollen wie bereits jetzt in den Contaner-Unterkünften an der Stadionstraße und auch am Lelefeld untergebracht werden. „Für Familien wollen wir mittelfristig Wohnraum im gesamten Gemeindegebiet schaffen, und das sukzessive.“ Als Beispiel nannte Wassong ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten. Vier davon sollten frei vermarktet werden, zwei für den sozialen Wohnungsbau und zwei für Geflüchtete genutzt werden.

Ein Bebauungsplan für die Erkelenzer Straße/Ulmenstraße hatte zuvor bei Anwohnern für Diskussionen gesorgt. Am Grundstück Erkelenzer Straße 28 bis 32 werden zurzeit vier Zollhäuser von Flüchtlingen bewohnt. Die Gemeinde hat auch das dahinterliegende Grundstück erworben. Laut Bebauungsplan könnten dort theoretisch zwei Wohnhäuser mit 2,5 Geschossen entstehen. Armin und Ulrike Herzig sowie Leander Müß, alle drei Anwohner des Akazienwegs, hatten sich in einem Brief an ihre Nachbarn und an die Verwaltung gewandt und ihre Einwände, insbesondere gegen die Größe der geplanten Objekte, formuliert. Auch andere Nachbarn fürchteten angesichts der Höhe fremde Blicke auf Terrasse oder Räume.