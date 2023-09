Unfall in Niederkrüchten Reh ausgewichen – schwer verletzt

Ein 17-Jähriger aus Niederkrüchten ist am Dienstag schwer verletzt worden, als er versuchte, mit seinem Kleinkraftrad einem Reh auszuweichen. Der junge Mann war nach Angaben der Polizei gegen 21.30 Uhr auf der Straße An der Beek, aus Richtung Brüggen kommend, in Richtung Elmpt unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang von Elmpt kreuzte ein Reh seinen Weg.