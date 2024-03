Traktor-Unfall in Niederkrüchten Fahranfänger nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilte, war es zu dem schweren Unfall an der Einmündung Hügelhof gekommen. „Der 22-jährige Fahrer eines Traktorgespanns beabsichtigte, aus der Straße Hügelhof nach rechts auf die B221 einzubiegen“, erklärte ein Polizeisprecher. Wegen der Länge des Gespanns, musste er dazu auch in Teilen die Gegenfahrbahn nutzen. „Offensichtlich schätzte er dabei den Abstand zu einem Pkw, der durch einen 18-jährigen Schwalmtaler gefahren wurde und ihm auf der B221 entgegen kam, falsch ein, sodass es zum frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.“ Der Wagen des 18-Jährigen wurde nach der Kollision mit dem Traktor noch gegen eine Arbeitsmaschine geschleudert, die am Fahrbahnrand der B221 stand.