Vorfall in Niederkrüchten-Elmpt Exhibitionist in Niederkrüchtener Supermarkt

Niederkrüchten · Pech für einen Exhibitionisten, der sich am Montag in einem Supermarkt an der Overhetfelder Straße in Niederkrüchten-Elmpt kurz entblößte: Zwar bemerkte die Kundin nichts, an der der Mann mit entblößtem Genital vorbeiging, wohl aber der Marktleiter, der den Vorgang per Überwachungskamera sehen konnte.

30.07.2024 , 15:21 Uhr

Die Polizei bittet um Hinweise auf den Exhibitionisten. Foto: dpa/Fabian Strauch

Wie die Polizei mitteilte, verwies der Marktleiter den Mann des Ladens. Der Vorfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Mann. Er ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, hat eine sportliche Statur. Zur Tatzeit trug er ein pinkfarbenes Muskelshirt, eine dunkle und kurze Sporthose sowie helle Schuhe. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02162 3770 bei der Polizei zu melden.

(mrö)