Karnevalsmesse für Autos : Erste „Messe der Freude“ in Niederkrüchten geplant

Erste „Messe der Freude“ in Niederkrüchten geplant

Niederkrüchten Um den Karneval wegen Corona nicht komplett ausfallen zu lassen, hat der Brempter Karnevalsverein „Maak möt“ eine Auto-Messe organisiert. Es ist eine Premiere für Niederkrüchten.

In Niederkrüchten wird es den ersten Auto-Gottesdienst geben. Diesen haben die Karnevalisten von „Maak möt“ für den Tulpensonntag, 14. Februar, ab 11.11 Uhr (Einfahrt 10.30 Uhr) am Parkplatz „Am Kamp“/Stadionstraße für 80 Autos organisiert. Das Thema heißt: „Wenn Sehnsucht zu Hoffnung wird“. Kostenlose Tickets gibt es per Online-Anmeldung.