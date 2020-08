Trauerort für Eltern in Niederkrüchten : Neues Grabfeld für „Sternenkinder“

In Niederkrüchten wird zurzeit das erste Gräberfeld für Sternenkinder angelegt. Foto: Gemeinde Niederkrüchten

Niederkrüchten Eltern, die um ein ungeborenes Kind trauern, haben dazu in Niederkrüchten ab 2. November einen Ort: Die Gemeinde richtet gerade am Friedhof in Niederkrüchten eine Fläche für Sternenkinder her.

Der Tod eines ungeborenen Kindes ist für die Eltern oft ein traumatisches Ereignis. Vorfreude und Pläne für die Zukunft werden abrupt durch Trauer abgelöst. Für viele Menschen ist das Grab eines verstorbenen Menschen der Ort, an dem sie sich mit dieser Trauer auseinandersetzen.

Für Eltern von „Sternenkindern“ gab es diesen Ort in Niederkrüchten bisher nicht. Seit 2013 können diese in Deutschland in das Personenstandsregister eingetragen und anschließend bestattet werden.Im Juli 2019 hatte der Rat der Gemeinde Niederkrüchten beschlossen, dass auf dem Friedhof in Niederkrüchten ein Sternenfeld zur Bestattung dieser Kinder eingerichtet werden solle. Das Bauamt plante anschließend das Grabfeld, der Bauhof richtete es nun ein.

In Sternform angeordnet beinhaltet das Feld fünf Flächen, in denen Urnen beigesetzt werden können. Mittig zwischen den Flächen stehen drei Granitstelen. Am 2. November wird das neue Feld offiziell eingeweiht.

