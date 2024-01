Am Gewerbering in Niederkrüchten Erneut Packstation aufgebrochen

Bereits zum zweiten Mal in nicht mal einer Woche ist eine Packstation am Gewerbering in Dam aufgebrochen worden. Ein Mitarbeiter konnte der Polizei bestätigen, dass keine Pakete entwendet wurden. Er gab an, die Packstation sei am 2. Januar noch unversehrt gewesen, am 3. Januar sei jedoch ein Fach aufgebrochen gewesen. Die Polizei vermutet, dass die Station im Zeitraum zwischen dem 2. Januar um 9 Uhr, und dem 3. Januar um 9 Uhr aufgebrochen wurde.