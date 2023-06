Beschluss in Niederkrüchten Eltern müssen mehr für Ganztags-Betreuung bezahlen

Auf Eltern von Grundschulkindern in Niederkrüchten kommen höhere Gebühren zu, wenn ihre Kinder die Angebote der offenen Ganztagsschule im Primarbereich in Anspruch nehmen. Die monatlichen Elternbeiträge werden – je nach Einkommenshöhe – zwischen 12,5 und 18,92 Prozent erhöht. Das wurde jetzt im Gemeinderat so beschlossen.