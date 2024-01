Schicksal in Niederkrüchten Familie Becker – zwischen Krisenmodus und Hoffnung für Arno

Dieser nächste Meilenstein auf Arnos Reise zur Genesung war eigentlich für das Frühjahr 2023 geplant. Doch es kam anders. Der bundesweite Ärztestreik im Mai fiel genau auf den Tag, an dem Arno operiert werden sollte. Ein neuer Termin musste gefunden werden, es vergingen mehrere Wochen, in denen Dominic und Felicia Becker sich notgedrungen mit dem Gedanken auseinandersetzten, dass das Tracheostoma ihrem Sohn vielleicht noch über den Jahreswechsel hinaus erhalten bliebe. „Bei dem Eingriff, der dann im Sommer endlich erfolgte, bekam Arno an zwei Stellen seiner Luftröhre Knorpelgewebe eingesetzt“, erklärt Dominic Becker. Leider wuchs dieses neue Gewebe nicht überall an, sodass im April ein weiterer Versuch unternommen wird.