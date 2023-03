Schicksal in Niederkrüchten Eltern kämpfen für Arnos Wohlergehen

Im Mai soll er operiert, seine Luftröhre dann gestützt werden: „Mit Glück kann dann die Trachealkanüle gezogen werden“, so die Eltern. Mit Medikamenten könnte Arno normal leben. Doch bis es so weit ist, braucht die Familie dringend Unterstützung. Ihr Sohn ist durch das Tracheostoma stumm, kann also im Notfall nicht schreien. Deswegen muss er ständig beobachtet werden. „Arno muss Tag und Nacht betreut werden. Das Tracheostoma muss regelmäßig abgesaugt werden, sonst kann er nicht atmen“, erklärt Dominic Becker. Teilweise ziehe der Junge an der Kanüle in seinem Hals, dann könne er nicht mehr atmen und ihm müsse schnell geholfen werden.