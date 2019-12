Beliebter Jugendtreff in Elmpt : Neues Team für Treff 13

Niederkrüchten-Elmpt Hannah Schneider und Monika Rosendahl eröffnen ab dem kommenden Dienstag den beliebten Jugendtreff in Elmpt.

Ein großer Hauptraum mit einem Billiardtisch, einem Kicker und einer Spielekonsole und weiteren Spielen, gleich daneben eine Küche, ein Werkraum und ein gemütlicher Aufenthaltsraum, zudem eine große, zum Spielen einladende Rasenfläche, eine Dirtbahn sowie das städtischen Hallenbad direkt nebenan: So sieht der neue Arbeitsplatz für Hannah Schneider (25) und Monika Rosendahl (48) aus, die seit dem 4. November die neuen Leiterinnen des Jugendtreffs „Treff13“, Lehmkul 13, in Niederkrüchten-Elmpt sind. Nach intensiver Vorbereitung öffnet der Jugendtreff am Dienstag, 3. Dezember, um 15 Uhr wieder und bietet Kindern und Jugendlichen ab sechs Jahren wieder die Möglichkeit, frei ihre Zeit im Treff zu verbringen oder an unterschiedlichen Angeboten teilzunehmen.

Obwohl beide Frauen neu im Treff13 sind, haben sie schon Erfahrung in ähnlichen Bereichen gesammelt. Hannah Schneider hat in Nijmegen, Niederlanden, Sozialpädagogik studiert und dabei unter anderem bei der Lebenshilfe und als Inklusionshelferin gearbeitet. Monika Rosendahl kommt aus der psychiatrischen Pflege, ehe sie ebenfalls Sozialpädagogik an der FH in Düsseldorf studiert hat. Im Anschluss hat sie durch den Allgemeinen Sozialen Dienst in Velbert, Schwelm und Hückelhoven sowie die Jugendgerichtshilfe in unterschiedlichsten Kontexten mit Kinder und Jugendlichen zusammengearbeitet, was ihr auch in ihrer neuen Tätigkeit zugutekommen wird.