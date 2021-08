Wieder Baustelle in Niederkrüchten : Erneut Sperrung an der Goethestraße in Elmpt

Erneut Sperrung an der Goethestraße in Elmpt

Niederkrüchten Wieder Baustelle an der Goethestraße/Hauptstraße: Damit soll die monatelange Baumaßnahme endgültig beendet werden. Warum es wieder eine Sperrung gibt.

Auch wenn die Hauptstraße in Niederkrüchten-Elmpt schon fertig aussieht, wird dort ab Mittwoch, dem 11. August, nochmal gearbeitet werden. Die Hauptstraße wird dann im Bereich zwischen der Esso-Tankstelle und der Einfahrt zum Laurentiusmarkt bis zum 17. August in beide Richtungen gesperrt. „Die Zufahrt zur Tankstelle bleibt hierbei weiterhin möglich, die Busse werdend entsprechend umgeleitet“, erklärt Frank Grusen, bei der Verwaltung zuständig für Pressearbeit. Die Arbeiten seien bewusst in den Zeitraum der Sommerferien gelegt worden; sie beginnen nun in der letzten Ferienwoche und werden voraussichtlich bis Dienstag, 17. August, dauern.