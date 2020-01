Unfall in Niederkrüchten : Frau bei Unfall schwer verletzt

Unfall in Niederkrüchten

Beide Frauen mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Foto: dpa/Nicolas Armer

Niederkrüchten Eine Autofahrerin wurde schwer, die andere leicht verletzt. Beide mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Eine Frau mit schweren und eine mit leichten Verletzungen: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch um 8.20 Uhr in Niederkrüchten-Elmpt ereignete. Laut Polizei fuhr eine Elmpterin (35) von einem Tankstellengelände und achtete nicht auf ein Auto, das aus Richtung Dam kam. Dessen Fahrerin, eine Frau (55) aus Elmpt, konnte den Zusammenstoß nicht verhindern: Sie wurde dabei schwer verletzt. Beide kamen in Hospitäler.