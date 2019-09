Drei Vorstellungen in Niederkrüchten-Elmpt : 235 Kinder machen Zirkus

Akrobatik gehört zu den Fertigkeiten, die die Mädchen und Jungen an der Elmpter Grundschule beim Zirkusprojekt lernen. Foto: Daniela Buschkamp

Niederkrüchten Manege frei: Die Elmpter Grundschüler zeigen am Freitag und Samstag die einstudierten Nummern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Ich bin die zweite Chefin von der Feuerwehrtruppe, Angelina ist die erste Chefin“, sagt Yasmin, während sie vor dem Eingang des blau-gelben Zirkuszelts wartet. Zehn Mädchen und Jungen drängen sich davor: Sie wollen endlich die Manege sehen, in der sie am Freitag und Samstag als Zirkusstars ihre Kunststücke zeigen. Den Schlachtruf „Feuerwehr – Wasser marsch!“ können alle bereits. „Aber wir wollen nicht zu viel verraten“, meint Marlon. Schließlich soll der Auftritt unter der Zirkuskuppel für die Eltern, Großeltern und Freunde, die zuschauen, auch noch eine Überraschung sein.

Seit Montag steht für 235 Kinder an der Gemeinschaftsgrundschule Elmpt für zwei Stunden täglich Zirkus auf dem Stundenplan. „Die Schüler konnten am Montag eine Aufführung des Zirkusteams sehen“, erklärt Schulleiterin Helga Sittertz-Hock. Anschließend konnten sie sich aussuchen, welche Fertigkeit sie selbst für die Aufführungen erlernen wollen. Zur Wahl standen etwa Artistik, Bodenakrobatik, Jonglage, Zauberei und Clownerie.

Der Schul- und Projektzirkus Tausendtraum hat das Elmpter Schulgelände in ein Zirkusareal verwandelt. Ein großes Zirkuszelt ist aufgebaut, in der Bürgerhalle wird geübt, gelbe Lastwagen stehen auf dem Schulgelände, daneben die Wohnwagen der rund 15 Zirkusmitarbeiter, die während des Zirkustrainings in Elmpt wohnen.

Almut Sarrazin ist eine von ihnen. Bevor sie für Marlon, Angelina, Yasmin und die dahinter wartenden Jongleure die Plane zum Eingang hebt, nennt sie zwei wichtige Regeln, die im Zelt gelten: „Im Zelt wird nicht gerannt – und dort herrscht beste Stimmung.“ Wer einen der Akteure in der Manage auslache, der müsse das Zelt verlassen. Denn Fairness ist eine der Grundlagen des Zirkustrainings.

„Bei dem Projekt geht es nicht nur um motorische Fähigkeiten, sondern auch um Selbstbewusstsein“, sagt Almut Sarrazin, die selbst Jongleurin ist. Man wolle den Jungen und Mädchen vermitteln, dass es sich lohne, etwas zu üben und sich anzustrengen, denn dann könne man etwas erreichen. Und sich als Artist über den Beifall in der Manege freuen. Dies sind auch die Gründe, warum der Zirkus Tausendtraum alle vier Jahre nach Elmpt kommt. „Ich habe den Zirkus an der Schule meines eigenen Sohnes gesehen und war begeistert, was die Kinder in so kurzer Zeit schaffen können“, sagt Helga Sittertz-Hock. Ähnliche Erfolge wollte sie für alle Elmpter Grundschüler. Gerade Kinder, die in der Schule weniger erfolgreich seien, würden bei den Aufführungen glänzen – und davon wieder beim späteren Lernen profitieren. Finanziert wird das Projekt durch Veranstaltungen und Spenden.

Auch Anja Drephal ist von dem Zirkusprojekt begeistert. Sie gehört zu den Eltern, die beim Training helfen. Ihre Tochter Fiona (9) freue sich schon auf die Auftritte.

Im Zirkuszelt üben die Feuerwehrkräfte weiter an ihrer Nummer. Und wieder heißt es: „Feuerwehr – Wasser marsch!“

Info Vorstellungen am Freitag, 13. September, 18 Uhr, sowie am Samstag, 14. September, 11 und 15 Uhr. Vorverkauf am Zelt. Kinder ab drei sechs, Erwachsene neun Euro.

(busch-)