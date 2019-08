Fotografien ab 30. August in Niederkrüchten zu sehen : Elf Fotografen stellen in Haus Hansen aus

Elf Fotografen stellen in Haus Hansen aus

Fotografien ab 30. August in Niederkrüchten zu sehen

Niederkrüchten Am Freitag, 30. August, wird „Sichtweisen 8“ eröffnet. Geziegt werden die Fotografien an zwei Wochenenden.

„Sichtweisen 8“ heißt die neue Fotoausstellung der Gruppe Grenzland Fotografen. Sie wird am Freitagabend, 30. August, in den historischen Räumen von Haus Hansen eröffnet. Elf Fotografen präsentieren dabei die abwechslungsreiche Bandbreite, die das Medium bietet. „Wir zeigen bewusst bei dieser Ausstellung Fotos, die vorher noch nicht zu sehen waren“, sagt Uli Berger.

Die Gruppe startete als Fotostammtisch Niederkrüchten in der Gemeindebibliothek. Seit Anfang 2019 lautet der neue Name Grenzland Fotografen. Beibehalten wird die Tradition einer jährlichen Fotoausstellung; in diesem Jahr ist es die achte Auflage.