Vorfall in Niederkrüchten-Venekoten : Zwei Autos und einen Automaten demoliert

Niederkrüchten Diese Fahrt dürfte kaum zu überhören gewesen sein: Der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen Wagens beschädigt am Donnerstagmorgen zwei andere Autos, einen Zigarettenautomaten und einen Blumenkübel.

Zwei geparkte Autos, ein Zigarettenautomat und ein Blumenkübel sind bei einer Unfallfahrt in Niederkrüchten-Venekoten beschädigt worden. Die Polizei ist am Donnerstag um 5.45 Uhr zur Straße „Am Kupenberg" gerufen worden. Eine Zeugin meldete die Schäden, ein anderer Zeuge einen stark verbeulten, schwarzen Wagen in der Nähe des Unfallortes. Nach Ermittlungen der Polizei passen die Schäden zu denen am gefundenen Auto.