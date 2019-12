Vorfälle in Niederkrüchten : Einbruchserie am Venekotensee

Niederkrüchten Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Ein Bungalow am „Kapellenbruch“ wurde am Samstag, 21. Dezember, zwischen 18.35 und 22.50 Uhr, zum Ziel von Einbrechern. Laut Polizei hebelten sie die Terrassentür auf, durchsuchten Schränke. Nach ersten Erkenntnissen wurden fünf Schachteln Zigaretten der Marke Roth Händle entwendet. Am Venekotenweg ereigneten sich am Samstag, 21. Dezember, noch zwei Einbrüche: Zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr hebelten Einbrecher die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Sie flohen mit 30 Uhren und Schmuck. Zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr hebelten Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Sie nahmen Geld, Schmuck und Elektrogeräte mit. Irgendwann zwischen 18. Dezember, 18.30 Uhr, und Sonntag, 22. Dezember, 10.40 Uhr hebelten Einbrecher die Terrassentür eines Einfamilienhauses „Am Kupenberg“ auf. Die Beute steht noch nicht fest. Hinweise unter Ruf 02162 3770.