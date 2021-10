Kriminalität in Niederkrüchten : Einbruch in Doppelhaushälfte

Niederkrüchten Einbrecher kommen nicht nur, wenn es dunkel ist. Am Freitag durchsuchten Einbrecher zwischen 6 und 14 Uhr eine Doppelhaushälfte an der Hochstraße. Sie erbeuteten Bargeld.

