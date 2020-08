Vorfall in Niederkrüchten : Einbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus

Die Polizei fragt nach Beobachtungen zu einem Einbruch in ein Haus an der Mittelstraße in Niederkrüchten (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Niederkrüchten Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch an der Mittelstraße in Niederkrüchten. Einer oder mehrere Täter drangen zwischen dem 8. und dem 14. August in das Gebäude ein. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

In der Zeit zwischen Samstag, 8. August, und Freitag, 14. August, gelangten unbekannte Täter in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Mittelstraße in Niederkrüchten. Im Inneren wurden die Türangeln einer Wohnungstür durchtrennt. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Hinweise auf den oder die Täter oder verdächtige Beobachtungen erbittet Polizei in Viersen unter Telefon 02162 3770.

(hb)