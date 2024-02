Kriminalität in Niederkrüchten Einbrecher erbeuten Auto und Schmuck

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Einbruch am Samstag zwischen 8 und 20 Uhr. Die Täter schlugen das Wohnzimmerfenster des Einfamilienhauses anf der Hauptstraße in Elmpt ein. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten. Neben Schmuck fiel ihnen auch der Autoschlüssel des auf der Einfahrt geparkten BMW in die Hände. Hinweisean die Kriminalpolizei: ☏ 02162- 3770.