Am Nollesweg in Niederkrüchten : Einbrecher bei McDonald’s

Niederkrüchten Ein Hamburger mit Pommes war nicht der Grund für ihren Besuch, denn die McDonald’s-Filiale am Kreisverkehr in Elmpt hatte geschlossen. Zwischen 2.30 und 7.30 Uhr hatten sich Einbrecher Zugang verschafft und brachen einen Tresor auf.

(hb) Noch steht nicht fest, was die Täter bei einem Einbruch in ein McDonald’s-Schnellrestaurant in Elmpt erbeuteten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brachen Unbekannte in der Nacht zu Montag, zwischen 2.30 und 7.30 Uhr, in das Schnellrestaurant am Kreisverkehr am Nollesweg ein. Die Einbrecher hebelten eine Seitentür auf und öffneten in einem Büro gewaltsam einen Tresor. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise über die Rufnummer 02162 3770.