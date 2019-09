Vorfall in Niederkrüchten : Einbrecher fliehen mit Schmuck und Geld

Niederkrüchten Die Einbrecher erbeuteten Bargeld und Schmuck; die Schadenshöhe liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Am Donnerstag zwischen 19.20 und 20.45 Uhr haben unbekannte Täter in Niederkrüchten-Oberkrüchten am Lamertzweg eine Terrassentür eines freistehenden Einfamilienhauses aufgehebelt. Dies teilte die Kreispolizei in Viersen mit. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld und Schmuck; die Schadenshöhe liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Diebe konnten unerkannt entkommen. Hinweise auf Verdächtige oder Fahrzeuge nimmt das Kriminalkommissariat unter Ruf 02162 377-0 entgegen.