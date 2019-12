Vorfall in Niederkrüchten : Einbrecher fliehen mit Bargeld

Nach dem Einbruch hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Foto: dpa/Carsten Rehder

Niederkrüchten Einbrecher hebelten am Sonntag, 22. Dezember, um 17.40 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße „An der Meer“ in Oberkrüchten auf. Laut Polizei durchwühlten sie Schränke und Schubladen; sie nahmen Geld mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zudem schalteten sie eine Alarmanlage aus. Obwohl die Geschädigten vier Minuten nach deren Auslösung am Tatort waren, waren die Täter geflüchtet. Zeugen melden sich bei der Polizei unter Ruf 02162 3770.

(busch-)