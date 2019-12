Erster Hunde-Weihnachtsmarkt in Niederkrüchten : Ein Weihnachtsmarkt für Hunde

Hundefotografin Ira Ingenpaß mit Model Marie und Hündin Maxi. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Der erste Hunde-Weihnachtsmarkt, organisiert von Rita und Hubert Lechner, war ein voller Erfolg. Zwei- und Vierbeiner bevölkerten die Event-Hallen von Waumobil in Niederkrüchten.

„Wir suchen Hektor. Ich habe gerade beim Glücksrad einen Gutschein über 100 Euro für Hektor gewonnen“, freut sich Simone Fischer und schaut sich neugierig in der großen Halle mit den Waumobilen um. Bei Hektor handelt es sich nämlich um eines der Wohnmobilmodelle, in denen nicht nur Hunde mitfahren dürften, sondern es auch hundegerecht zugeht. „Wir hoffen, dass es groß genug ist, damit wir mit zwei Personen und fünf Vierbeinern auch hineinpassen. Immerhin sind das 24 Beine“, fügt Brigitta Wichmann an. Die Sorge ist unbegründet, Hektor ist ausreichend groß. Die beiden Freundinnen müssen zwecks weiterer Informationen nur kurz warten, da gerade eine Besichtigung mit fachlicher Erklärung durch das Waumobil läuft.

Die Wohnmobile der unterschiedlichsten Größen ziehen magisch an. Mobil mit dem Hund unterwegs zu sein, ist beliebt. „Wir sind heute extra wegen der Möglichkeit gekommen, so viele Waumobile auf einmal erleben zu können. Da fällt die Entscheidung leichter, mit welchem wir in den Urlaub starten werden“, sagt Ingo Schmidt. Aber nicht nur in den beiden Wohnmobilhallen herrscht rege Betriebsamkeit. Auch die dritte Halle, die den weiteren Ausstellern des Hunde-Weihnachtsmarktes vorbehalten ist, präsentiert sich voller Besucher.

Info Wohnmobil für den Urlaub mit Hund mieten Hallen In den Hallen ist sonst die Waumobil Event-Halle vertreten. Hier können Wohnmobile für den Urlaub mit Hund gemietet, eigene Wohnmobile untergestellt und die Hallen samt Seminarraum können für Events angemietet werden. Zudem ist die Hundeschule Doglove hier zu Hause.

Eine Schlange hat sich bei Ira Ingenpaß gebildet. Die Meisterfotografin setzt die vierbeinigen Lieblinge vor einem heimeligen Weihnachtsmotiv auf Kuschelfell mit Lichterkette gekonnt in Szene. „Das ist einfach wunderschön“, lautet die Meinung von Monika und Willi Hindsches, die Bearded Collie Paula fotografieren lassen. Ein paar Meter weiter geht es ums Zähneputzen. Dass auch Vierbeiner dies tun sollten, verdeutlicht Jennifer Ronge an ihrem Stand. Sie hat die Emmi-Pet Zahnbürste im Gepäck. „Das Thema Zähne putzen wird beim Hund oft vernachlässigt. Dabei ist es genauso wichtig wie beim Menschen“, informiert die junge Frau, die auch im wirklichen Leben mit Zähnen zu tun hat. Sie ist nämlich Zahnarzthelferin. Das Problem, dass die Zähne des Hundes, gerade bei kleineren Modellen, voller Zahnstein sind und aufwendig unter Vollnarkose gereinigt werden müssen, kennen etliche Hundebesitzer. Dabei ist es ganz einfach, eine Vollnarkose zu umgehen, wenn regelmäßig Zähne geputzt werden. Ronge demonstriert, wie es mit der geräusch- und vibrationslosen Zahnbürste geht.

Jennifer Ronge hatte Zahnbürsten für Hunde im Gepäck. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Beim Stand der Hundeschule Doglove knattert das Glücksrad für das Lobbericher Tierheim. Jeder, der für einen Euro dreht, tut etwas Gutes und geht mit etwas Glück mit einem Gewinn nach Hause. „Unsere Aussteller haben uns hervorragend mit Gewinnen ausgestattet. Zudem hat meine Mutter Socken, Handschuhe und Mützen gestrickt und mein Schwager Plätzchen gebacken. Alles wird ebenfalls für das Tierheim verkauft“, sagt Rita Lechner, die nicht nur die Inhaberin der Hundeschule ist, sondern zusammen mit ihrem Mann Hubert den ersten Hunde-Weihnachtsmarkt ins Leben gerufen hat. „Eine tolle Idee. Hier findet man wirklich alles rund um den Hund. Wobei es bei dem Ussels-Wetter besonders schön ist, dass alles in Hallen stattfindet“, lobt Benno Brandts, der mit der ganzen Familie aus Selfkant angereist ist, wozu auch die beiden Hunde Lilly und Mira gehören.