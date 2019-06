Brauchtum in Niederkrüchten : Ein buntes Schützenfest für Klaus und Doris Berendes

Niederkrüchten Klaus und Doris Berendes erlebten ein sonniges und buntes Fest als Königspaar der St.-Brigitta-Bruderschaft Blonderath-Ryth-Silverbeek-Varbrook.

Nach der gelungenen „Black&White“-Nacht gab es ein buntes und farbenfrohes Heimatfest mit Schützen- und Königs-Gala-Ball in Ryth. Die St.-Brigitta-Bruderschaft Blonderath-Ryth-Silverbeek-Varbrook feierte mit dem Königpaar Klaus und Doris Berendes sowie den Ministern Ralf Müller und Ulrike Wolter und Wolfgang und Claudia Kebeck. Bei der gelungenen Königsparade stand auch die Schwalmkönigin Laura Hermanns an ihrer Seite.

Das Königspaar aus dem Varbrook bringt große Erfahrung mit, bereits 2001 regierte es in Lüttelforst sowie als Bezirkskönigspaar von Schwalmtal/Brüggen und Niederkrüchten. Die St.-Brigitta-Bruderschaftler freuten sich über zwei neue Züge: Artillerie, entstanden aus Teilen des ehemaligen kleinen Jägerzugs, und Hubertusschützen, bildeten sich aus dem ehemaligen Jägerzug. Sie haben mit Dion Hubertz (28) einen neuen Hauptmann. Von klein auf ist er dabei. Und ihm steht keine leichte Aufgabe bevor, so hieß es für ihn: „Immer in der ersten Reihe stehen, schnelle Entscheidungen treffen und die Bruderschaft sicher und ‚formvollendet‘ zur richtigen Zeit an den richtigen Ort bringen.“ 40 Jahre macht Artur Schrammen bei den Rythern den Königsadjutanten. „Unterbrechungen gab es nur als Minister und Schützenkönig“, sagt erster Brudermeister Heinz Bongartz. Artur Schrammen fand mit Niklas Jacobs (20) einen Nachfolger: „Er bekam schon seine Uniform und wird mir bis zur Amtsübergabe auf die Finger sehen können, um zu erfahren, welche Aufgaben auf ihn warten. Er bringt sicherlich neue Ideen mit ein. 2020 heißt es dann bei uns: Toll, ein junger Königsadjutant.“ Die berittenen Offiziere, stets ein Hingucker, bestanden aus einem Mann und vier Frauen: Stefan Ernesti ritt mit Ehefrau Britta und Tochter Helen sowie Ellen Lohr und Sabine Kleinbielen. Der Sanitätszug schaffte 2017 eine eigene neue Standarte an und führte sie vor.