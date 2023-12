Carmen Mühlenberg und Claudia Rothe In Niederkrüchten trauen jetzt auch Ehrenamtlerinnen Paare

„Wir werden vor allem Trauungen in Haus Elmpt übernehmen und auch spontan zur Stelle sein“, sagt Claudia Rothe. Den individuellen Wünschen des Paares stehe heute kaum etwas im Wege. Die Option, sich in speziellem Ambiente und an außergewöhnlichen Orten wie beispielsweise in Haus Elmpt an einem Wochenende oder Feiertag trauen zu lassen, gewinne immer mehr an Attraktivität.