Musikveranstaltung in der Begegnungsstätte Niederkrüchten : Acoustic Winter – Doppelkonzert im Dezember

Musikveranstaltung in der Begegnungsstätte Niederkrüchten

Acoustic Winter mit Timo Browers und Gästen bei der Premiere 2019. Jetzt gibt es eine Neuauflage in der Begegnungsstätte Niederkrüchten. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

NIEDERKRÜCHTEN Das Acoustivc Delite Trio spielt mit vielen Gästen am 17. und 18. Dezember in der Begegnungsstätte Niederkrüchten. Der Vorverkauf hat begonnen.

Im Dezember 2019 war die Premiere von „Acoustic Winter“. Gedacht als der Beginn einer neuen Tradition, machte die Coronapandemie der Idee im Jahr darauf den Garaus. Nun freuen sich die Mitglieder des Acoustic Delite Trios, Timo Brauwers, Andreas Lehnen und Achim Buschmann, dass es in diesem Jahr eine Neuauflage des Weihnachtskonzerts geben kann. Am 17. und 18. Dezember, jeweils 20 Uhr, werden sie mit ihren musikalischen Gästen Susanne Cremer (Gesang), Udo Klopke (Gesang und Gitarre), Roland Dill (Piano), Thilo Ehrhardt (Bass), Onur Özgüner (Posaune), Flavius Petrescu (Trompete) und Roman Brnčić (Violine) in der Begegnungsstätte auftreten.