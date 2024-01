Diskussion in Niederkrüchten Warum die Bauern die Nase voll haben

Info

Aktionen Die Kreisbauernschaft Krefeld-Viersen hat sich an der Aktionswoche zum Agrardiesel beteiligt. Am Freitag, 26. Januar, beteiligte sie sich mit Mahnfeuern in der Nähe des Autobahnzubringers in Niederkrüchten und in Kempen. Das Motto: „Es brennt auf dem Land: für eine starke heimische Landwirtschaft“.