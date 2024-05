Tatort Niederkrüchten Diebstähle und Vandalismus auf Friedhof

In den vergangenen Tagen erreichten die Gemeinde Niederkrüchten vermehrt Hinweise auf Diebstahl und Vandalismus auf dem Gemeindefriedhof in Niederkrüchten. So wurden Vasen und Lampen entwendet oder zerstört und auf den Gräbern zurückgelassen. Nach Angaben eines Gemeindesprechers handelt es sich bislang um eine Handvoll Fälle. Bisher konnten Besucher des Friedhofs noch keine Hinweise auf mögliche Täter geben.