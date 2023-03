Zeugen nach Einbruch gesucht Diebe machen Beute im Kiosk

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in ein Büdchen: Zwischen Freitag, 21.30 Uhr, und Samstag, 6.30 Uhr, sind Unbekannte in einen Kiosk an der Hauptstraße in Niederkrüchten-Elpmt eingestiegen, wie die Polizei mitteilt. Sie zerschlugen die Glasscheibe der Eingangstür, durchsuchten die Räume und flohen mit Kleingeld sowie Zigaretten. Die Polizei ermittelt. Zeugen können sich melden unter der Telefonnummer 02162 3770.